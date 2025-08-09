متوسط إجمالي التعويض لـ محلل مالي في Berlin Metropolitan Region, DE هو €64,423.

ما هو راتب محلل مالي في Berlin Metropolitan Region, DE؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محلل مالي في Berlin Metropolitan Region, DE؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محلل مالي في Berlin Metropolitan Region, DE، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €64,423.