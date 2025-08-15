متوسط إجمالي التعويض لـ مصمم أزياء في New York City Area, US هو $92,000.

ما هو راتب مصمم أزياء في New York City Area, US؟

ما هو الحد الأدنى لراتب مصمم أزياء في New York City Area, US؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب مصمم أزياء في New York City Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $92,000.