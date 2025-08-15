مصمم أزياء الراتب في India

متوسط إجمالي التعويض لـ مصمم أزياء في India هو ₹449,531.

ما هو راتب مصمم أزياء في India؟

ما هو الحد الأدنى لراتب مصمم أزياء في India؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب مصمم أزياء في India، فإن متوسط إجمالي التعويض هو ₹449,531.