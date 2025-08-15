مدير المرافق الراتب في United States

ما هو راتب مدير المرافق في United States؟ متوسط إجمالي التعويض لـ مدير المرافق في United States هو $131,750.

ما هو الحد الأدنى لراتب مدير المرافق في United States؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب مدير المرافق في United States، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $131,750.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ مدير المرافق في United States؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ مدير المرافق في United States هي Google بمتوسط إجمالي تعويض قدره $226,000.