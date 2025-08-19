متوسط إجمالي التعويض لـ مدير المرافق في California, US هو $118,500.

ما هو راتب مدير المرافق في California, US؟

ما هو الحد الأدنى لراتب مدير المرافق في California, US؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب مدير المرافق في California, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $118,500.