ما هو راتب مهندس كهربائي في Washington, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ مهندس كهربائي في Washington, US هو $151,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب مهندس كهربائي في Washington, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب مهندس كهربائي في Washington, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $151,000.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ مهندس كهربائي في Washington, US؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ مهندس كهربائي في Washington, US هي Amazon بمتوسط إجمالي تعويض قدره $275,000.