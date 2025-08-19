متوسط إجمالي التعويض لـ مهندس كهربائي في Virginia, US هو $140,000.

ما هو راتب مهندس كهربائي في Virginia, US؟

ما هو الحد الأدنى لراتب مهندس كهربائي في Virginia, US؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب مهندس كهربائي في Virginia, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $140,000.