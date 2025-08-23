مهندس كهربائي الراتب في United States

ما هو راتب مهندس كهربائي في United States؟ متوسط إجمالي التعويض لـ مهندس كهربائي في United States هو $125,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب مهندس كهربائي في United States؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب مهندس كهربائي في United States، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $125,000.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ مهندس كهربائي في United States؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ مهندس كهربائي في United States هي Amazon بمتوسط إجمالي تعويض قدره $223,054.