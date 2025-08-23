جميع المسميات
مهندس كهربائي

United States

مهندس كهربائي Icon

مهندس كهربائي الراتب في United States

$125,000

التعويض الإجمالي الوسيط

$95K

25th%

$177K

75th%

$224K

90th%

جميع المستويات

💪 المساهمةراتبك

عرض الوظائف

المتوسط مهندس كهربائي الراتب النطاق في United States من $95,000 إلى $177,000. عرض مهندس كهربائي الرواتب في الشركات الرائدة مقسمة حسب الأساس والأسهم والمكافآت. آخر تحديث: 8/23/2025

الرواتب المقدمة مؤخراً

إضافةإضافة تعويضإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

التعويض الإجمالي

الأساس | الأسهم (سنة) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المفتوحة

أعلى دفعاً

أعلى الشركات دفعاً US

🏆 عرض قائمتنا
  1. Amazon Icon

    أمازون

    $223,054
  2. Intel Icon

    إنتل

    $195,000
  3. Analog Devices Icon

    Analog Devices

    $169,000
🏆 عرض قائمتنا

منشورات المجتمع

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year,...

60 9
60 9

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

52 23
52 23
💬 انضم إلى المناقشة!

احصل على مساعدة الخبراء

تفاوض الراتب 1:1

تفاوض الراتب 1:1

احصل على الدفع، لا الرفض. نساعد أشخاص مثلك في الحصول على زيادات بقيمة 150 ألف دولار+ (أحياناً 1.5 مليون دولار+).

احجز جلسةاحجز جلسة
مراجعة السيرة الذاتية

مراجعة السيرة الذاتية

توقف عن التقدم للوظائف. اجعل المجندين يطاردونك.

احجز مراجعةاحجز مراجعة

الأسئلة الشائعة

  1. ما هو راتب مهندس كهربائي في United States؟

    متوسط إجمالي التعويض لـ مهندس كهربائي في United States هو $125,000.

  2. ما هو الحد الأدنى لراتب مهندس كهربائي في United States؟

    بينما لا يوجد حد أدنى لراتب مهندس كهربائي في United States، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $125,000.

  3. ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ مهندس كهربائي في United States؟

    الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ مهندس كهربائي في United States هي Amazon بمتوسط إجمالي تعويض قدره $223,054.

  4. لدي سؤال مختلف

تحب مهمتنا؟ انضم إلى آلاف المحترفين الذين يدعمون الشفافية في الرواتب!
💪 ساهم براتبك

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟