مهندس كهربائي الراتب في United Kingdom

ما هو راتب مهندس كهربائي في United Kingdom؟

ما هو الحد الأدنى لراتب مهندس كهربائي في United Kingdom؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب مهندس كهربائي في United Kingdom، فإن متوسط إجمالي التعويض هو £44,457.