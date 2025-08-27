ما هو راتب عالم بيانات في Greater Dublin Area, IE؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Greater Dublin Area, IE هو €92,948.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Greater Dublin Area, IE؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Greater Dublin Area, IE، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €92,948.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Greater Dublin Area, IE؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Greater Dublin Area, IE هي Susquehanna International Group بمتوسط تعويض إجمالي قدره €195,440.