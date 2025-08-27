ما هو راتب عالم بيانات في Greater Barcelona Area, ES؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Greater Barcelona Area, ES هو €68,633.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Greater Barcelona Area, ES؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Greater Barcelona Area, ES، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €68,633.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Greater Barcelona Area, ES؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Greater Barcelona Area, ES هي BCG بمتوسط تعويض إجمالي قدره €95,346.