ما هو راتب عالم بيانات في Greater Austin Area, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Greater Austin Area, US هو $165,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Greater Austin Area, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Greater Austin Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $165,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Greater Austin Area, US؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Greater Austin Area, US هي Indeed بمتوسط تعويض إجمالي قدره $239,200.