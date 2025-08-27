عالم بيانات الراتب في Friedrichshafen, Germany

ما هو راتب عالم بيانات في Friedrichshafen, Germany؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Friedrichshafen, Germany هو €79,855.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Friedrichshafen, Germany؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Friedrichshafen, Germany، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €79,855.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Friedrichshafen, Germany؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Friedrichshafen, Germany هي Grab بمتوسط تعويض إجمالي قدره €124,078.