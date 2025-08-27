متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Fresno-Visalia Area, US هو $76,000.

ما هو راتب عالم بيانات في Fresno-Visalia Area, US؟

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Fresno-Visalia Area, US؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Fresno-Visalia Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $76,000.