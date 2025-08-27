عالم بيانات الراتب في Fremont, CA

ما هو راتب عالم بيانات في Fremont, CA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Fremont, CA هو $162,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Fremont, CA؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Fremont, CA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $162,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Fremont, CA؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Fremont, CA هي Facebook بمتوسط تعويض إجمالي قدره $373,550.