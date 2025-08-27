عالم بيانات الراتب في France

ما هو راتب عالم بيانات في France؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في France هو €56,048.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في France؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في France، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €56,048.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في France؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في France هي Criteo بمتوسط تعويض إجمالي قدره €66,723.