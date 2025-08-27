عالم بيانات الراتب في Framingham, MA

ما هو راتب عالم بيانات في Framingham, MA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Framingham, MA هو $95,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Framingham, MA؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Framingham, MA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $95,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Framingham, MA؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Framingham, MA هي Amazon بمتوسط تعويض إجمالي قدره $220,000.