ما هو راتب عالم بيانات في Foster City, CA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Foster City, CA هو $200,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Foster City, CA؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Foster City, CA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $200,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Foster City, CA؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Foster City, CA هي Facebook بمتوسط تعويض إجمالي قدره $373,550.