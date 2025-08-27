عالم بيانات الراتب في Fairfax, VA

ما هو راتب عالم بيانات في Fairfax, VA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Fairfax, VA هو $135,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Fairfax, VA؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Fairfax, VA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $135,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Fairfax, VA؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Fairfax, VA هي Amazon بمتوسط تعويض إجمالي قدره $274,000.