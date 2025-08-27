عالم بيانات الراتب في Exeter, United Kingdom

ما هو راتب عالم بيانات في Exeter, United Kingdom؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Exeter, United Kingdom هو £32,377.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Exeter, United Kingdom؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Exeter, United Kingdom.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Exeter, United Kingdom؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Exeter, United Kingdom هي Grab بمتوسط تعويض إجمالي قدره £104,738.