عالم بيانات الراتب في Estonia

متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Estonia هو €62,204.

ما هو راتب عالم بيانات في Estonia؟

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Estonia؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Estonia، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €62,204.