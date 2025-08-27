عالم بيانات الراتب في El Segundo, CA

ما هو راتب عالم بيانات في El Segundo, CA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في El Segundo, CA هو $140,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في El Segundo, CA؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في El Segundo, CA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $140,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في El Segundo, CA؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في El Segundo, CA هي Snap بمتوسط تعويض إجمالي قدره $505,000.