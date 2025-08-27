عالم بيانات الراتب في Eden Prairie, MN

ما هو راتب عالم بيانات في Eden Prairie, MN؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Eden Prairie, MN هو $123,625.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Eden Prairie, MN؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Eden Prairie, MN، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $123,625.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Eden Prairie, MN؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Eden Prairie, MN هي Amazon بمتوسط تعويض إجمالي قدره $276,358.