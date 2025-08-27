عالم بيانات الراتب في East Hanover, NJ

ما هو راتب عالم بيانات في East Hanover, NJ؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في East Hanover, NJ هو $231,608.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في East Hanover, NJ؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في East Hanover, NJ، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $231,608.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في East Hanover, NJ؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في East Hanover, NJ هي Facebook بمتوسط تعويض إجمالي قدره $375,000.