عالم بيانات الراتب في Duluth, GA

ما هو راتب عالم بيانات في Duluth, GA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Duluth, GA هو $118,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Duluth, GA؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Duluth, GA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $118,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Duluth, GA؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Duluth, GA هي Amazon بمتوسط تعويض إجمالي قدره $199,500.