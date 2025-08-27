عالم بيانات الراتب في Dublin, Ireland

ما هو راتب عالم بيانات في Dublin, Ireland؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Dublin, Ireland هو €92,847.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Dublin, Ireland؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Dublin, Ireland، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €92,847.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Dublin, Ireland؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Dublin, Ireland هي Susquehanna International Group بمتوسط تعويض إجمالي قدره €195,225.