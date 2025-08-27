عالم بيانات الراتب في Dilli

ما هو راتب عالم بيانات في Dilli؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Dilli هو $34,294.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Dilli؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Dilli، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $34,294.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Dilli؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Dilli هي Grab بمتوسط تعويض إجمالي قدره $136,200.