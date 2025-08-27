عالم بيانات الراتب في Detroit, MI

ما هو راتب عالم بيانات في Detroit, MI؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Detroit, MI هو $122,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Detroit, MI؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Detroit, MI، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $122,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Detroit, MI؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Detroit, MI هي Ford Motor بمتوسط تعويض إجمالي قدره $140,000.