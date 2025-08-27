عالم بيانات الراتب في Denver, CO

ما هو راتب عالم بيانات في Denver, CO؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Denver, CO هو $153,200.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Denver, CO؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Denver, CO، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $153,200.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Denver, CO؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Denver, CO هي Google بمتوسط تعويض إجمالي قدره $275,000.