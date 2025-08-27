عالم بيانات الراتب في Dearborn, MI

ما هو راتب عالم بيانات في Dearborn, MI؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Dearborn, MI هو $130,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Dearborn, MI؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Dearborn, MI، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $130,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Dearborn, MI؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Dearborn, MI هي Ford Motor بمتوسط تعويض إجمالي قدره $140,000.