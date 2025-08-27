متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Dayton Area, US هو $108,000.

ما هو راتب عالم بيانات في Dayton Area, US؟

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Dayton Area, US؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Dayton Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $108,000.