عالم بيانات الراتب في Cyprus

متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Cyprus هو €72,932.

ما هو راتب عالم بيانات في Cyprus؟

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Cyprus؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Cyprus، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €72,932.