عالم بيانات الراتب في Cupertino, CA

ما هو راتب عالم بيانات في Cupertino, CA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Cupertino, CA هو $274,340.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Cupertino, CA؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Cupertino, CA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $274,340.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Cupertino, CA؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Cupertino, CA هي Facebook بمتوسط تعويض إجمالي قدره $373,550.