عالم بيانات الراتب في Costa Mesa, CA

ما هو راتب عالم بيانات في Costa Mesa, CA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Costa Mesa, CA هو $126,500.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Costa Mesa, CA؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Costa Mesa, CA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $126,500.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Costa Mesa, CA؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Costa Mesa, CA هي Snap بمتوسط تعويض إجمالي قدره $505,000.