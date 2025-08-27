عالم بيانات الراتب في Conshohocken, PA

ما هو راتب عالم بيانات في Conshohocken, PA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Conshohocken, PA هو $99,750.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Conshohocken, PA؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Conshohocken, PA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $99,750.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Conshohocken, PA؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Conshohocken, PA هي Vanguard بمتوسط تعويض إجمالي قدره $140,000.