ما هو راتب عالم بيانات في Connecticut, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Connecticut, US هو $140,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Connecticut, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Connecticut, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $140,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Connecticut, US؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Connecticut, US هي CVS Health بمتوسط تعويض إجمالي قدره $210,000.