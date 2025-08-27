ما هو راتب عالم بيانات في Columbus, OH Area, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Columbus, OH Area, US هو $129,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Columbus, OH Area, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Columbus, OH Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $129,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Columbus, OH Area, US؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Columbus, OH Area, US هي JPMorgan Chase بمتوسط تعويض إجمالي قدره $155,000.