عالم بيانات الراتب في Cincinnati, OH

ما هو راتب عالم بيانات في Cincinnati, OH؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Cincinnati, OH هو $120,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Cincinnati, OH؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Cincinnati, OH، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $120,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Cincinnati, OH؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Cincinnati, OH هي Procter & Gamble بمتوسط تعويض إجمالي قدره $147,900.