عالم بيانات الراتب في Chicago, IL

ما هو راتب عالم بيانات في Chicago, IL؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Chicago, IL هو $137,800.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Chicago, IL؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Chicago, IL، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $137,800.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Chicago, IL؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Chicago, IL هي Facebook بمتوسط تعويض إجمالي قدره $376,591.