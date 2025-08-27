عالم بيانات الراتب في Chicago Heights, IL

ما هو راتب عالم بيانات في Chicago Heights, IL؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Chicago Heights, IL هو $145,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Chicago Heights, IL؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Chicago Heights, IL، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $145,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Chicago Heights, IL؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Chicago Heights, IL هي Facebook بمتوسط تعويض إجمالي قدره $376,591.