عالم بيانات الراتب في Cary, NC

ما هو راتب عالم بيانات في Cary, NC؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Cary, NC هو $130,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Cary, NC؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Cary, NC، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $130,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Cary, NC؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Cary, NC هي Cisco بمتوسط تعويض إجمالي قدره $184,800.