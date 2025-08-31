عالم بيانات الراتب في Camden, NJ

ما هو راتب عالم بيانات في Camden, NJ؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Camden, NJ هو $112,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Camden, NJ؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Camden, NJ، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $112,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Camden, NJ؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Camden, NJ هي Vanguard بمتوسط تعويض إجمالي قدره $140,000.