عالم بيانات الراتب في Cambridge, MA

ما هو راتب عالم بيانات في Cambridge, MA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Cambridge, MA هو $155,500.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Cambridge, MA؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في Cambridge, MA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $155,500.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Cambridge, MA؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Cambridge, MA هي Amazon بمتوسط تعويض إجمالي قدره $220,000.