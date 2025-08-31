ما هو راتب عالم بيانات في California, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في California, US هو $220,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في California, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب عالم بيانات في California, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $220,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في California, US؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في California, US هي Facebook بمتوسط تعويض إجمالي قدره $374,820.