عالم بيانات الراتب في Brooklyn, NY

ما هو راتب عالم بيانات في Brooklyn, NY؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Brooklyn, NY هو $206,244.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Brooklyn, NY؟ بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ عالم بيانات في Brooklyn, NY، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $206,244.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Brooklyn, NY؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Brooklyn, NY هي Facebook بمتوسط إجمالي تعويض قدره $398,500.