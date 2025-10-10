عالم بيانات الراتب في Brazil

ما هو راتب عالم بيانات في Brazil؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Brazil هو R$200,420.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Brazil؟ بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ عالم بيانات في Brazil، فإن متوسط إجمالي التعويض هو R$200,420.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Brazil؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Brazil هي Nubank بمتوسط إجمالي تعويض قدره R$264,239.