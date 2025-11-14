عالم بيانات الراتب في Bergamo, Italy

متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Bergamo, Italy هو €32,811.

ما هو راتب عالم بيانات في Bergamo, Italy؟

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Bergamo, Italy؟

بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ عالم بيانات في Bergamo, Italy، فإن متوسط إجمالي التعويض هو €32,811.