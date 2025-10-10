عالم بيانات الراتب في Beaverton, OR

ما هو راتب عالم بيانات في Beaverton, OR؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Beaverton, OR هو $165,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Beaverton, OR؟ بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ عالم بيانات في Beaverton, OR، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $165,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Beaverton, OR؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Beaverton, OR هي Intel بمتوسط إجمالي تعويض قدره $203,640.