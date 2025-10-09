عالم بيانات الراتب في Baltimore, MD

ما هو راتب عالم بيانات في Baltimore, MD؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Baltimore, MD هو $152,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Baltimore, MD؟ بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ عالم بيانات في Baltimore, MD، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $152,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Baltimore, MD؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Baltimore, MD هي Booz Allen Hamilton بمتوسط إجمالي تعويض قدره $125,000.