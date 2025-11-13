عالم بيانات الراتب في Alpharetta, GA

ما هو راتب عالم بيانات في Alpharetta, GA؟ متوسط إجمالي التعويض لـ عالم بيانات في Alpharetta, GA هو $115,000.

ما هو الحد الأدنى لراتب عالم بيانات في Alpharetta, GA؟ بينما لا يوجد حد أدنى للراتب لـ عالم بيانات في Alpharetta, GA، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $115,000.

ما هي الشركة التي تدفع أكثر لـ عالم بيانات في Alpharetta, GA؟ الشركة الأعلى أجراً لـ عالم بيانات في Alpharetta, GA هي Amazon بمتوسط إجمالي تعويض قدره $231,000.